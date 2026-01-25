Откриха обезглавено тяло на жена в контейнер за боклук в Истанбул

Снимка: Пиксабей

Обезглавеното тяло на жена, чиито крака също са били отрязани, е било открито в контейнер за боклук в Истанбул през нощта, съобщиха турските медии днес, предаде Франс прес. Това предизвика възмущение сред групи за правата на жените.

Жертвата е била увита в чаршаф и хвърлена в контейнер за боклук в квартал Шишли, където е била открита в събота вечерта от мъж, търсещ рециклируеми материали, съобщи турската агенция ДХА (DHA), цитирана от БТА. Разследващите са идентифицирали жертвата като 37-годишна узбекска гражданка.

Те не са открили липсващите части от тялото ѝ, но след преглед на записи от охранителни камери, разследващите са видели двама мъже да поставят куфар в друг контейнер за боклук. Съдържанието на куфара не е било разкрито веднага.

Няколко часа по-късно полицията арестува двама заподозрени, също узбекски граждани, на летището в Истанбул, докато са се опитвали да напуснат страната, съобщи ДХА. Впоследствие е арестуван и трети заподозрян.

„Все още не знаем името на жертвата, но знаем, че това престъпление е резултат от мъжко насилие“, написа групата „Феминистки срещу фемицида“ в „Екс“, като обеща участващи в нея да „излязат на улицата“, за да гарантират, че няма да има повече жертви.

Кметът на Шишли Ресул Емрах Шахан, който беше арестуван и задържан под стража почти едновременно с кмета на Истанбул Екрем Имамоглу миналата година, заяви, че тези убийства представляват „голям социален проблем“.

„Фемицидите се превръщат в клане, което продължава да ескалира, подхранвано от безнаказаност, пренебрегване и мълчание“, написа той в „Екс“, като настоя за координирани действия за справяне с проблема.

Турция не публикува официални данни за убийствата на жени, като оставя тази задача на женски организации, които събират данни за убийства и други подозрителни смъртни случаи от новинарски репортажи, отбелязва АФП. Според данни, събрани от организацията „Ще сложим край на фемицидите“, през 2025 г. общо 294 жени са били убити от мъже, а 297 жени са били открити мъртви при подозрителни обстоятелства.

