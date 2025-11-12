Откриха огнище на птичи грип във ферма за пауни в хасковско село

Снимка: Пиксабей

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи огнище на инфлуенца А (грип) в птицевъден обект в хасковското село Сусам. Огнището е установено след подаден сигнал от страна на собственика на обекта за повишена смъртност при птиците, отглеждани там, съобщават от БАБХ. В обекта се отглеждат около 700 пауни.

Около засегнатия животновъден обект е определена 3-километрова предпазна зона, в която попадат с. Сусам и с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково. В 10-километровата наблюдавана зона влизат: с. Татарево, с. Сираково, с. Спахиево и с. Брястово от общ. Минерални бани, обл. Хасково; с. Бодрово, с. Върбица, с. Светлина и с. Горски извор от общ. Димитровград, обл. Хасково; с. Гарваново и с. Въгларово от общ. Хасково, обл. Хасково; с. Езерово, с. Воден и с. Буково от общ. Първомай, обл. Пловдив.

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение ще бъдат предприети необходимите мерки съгласно действащото законодателство.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта, обясняват от БАБХ.

Птицевъдите, чиито стада са умъртвени във връзка с констатиране на заболяването инфлуенца по птиците, подлежат на компенсация по законоустановения ред. Това подпомага бързото възстановяване на дейността им и по този начин се свеждат до минимум последиците и се гарантира стабилността в сектора, уточняват от агенцията.

