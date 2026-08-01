Откриха огнище на шарка по овцете и козите в Старозагорско

Снимка: Пиксабей

В село Малък дол, община Братя Даскалови, е установено първично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект. Това съобщиха на официалния сайт на Областна администрация-Стара Загора. Оттам допълват, че огнището вече е ликвидирано, след като Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е констатирала заболяването в стопанство, в което се отглеждат 23 животни. Стопанинът е подал сигнал и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

От институцията допълват, че областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов е в постоянен контакт с компетентните институции и следи развитието на ситуацията. Определена е 5-километрова защитна зона, в която влизат селата Малък дол, Братя Даскалови, Голям дол, Марково, Верен и Медово от община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Определена е 20-километрова надзорна зона, в която влизат селата Горно ново село, Долно ново село, Славянин, Малко Дряново, Сърневец, Съединение, Найденово, Горно Белево, Партизанин, Черна гора, Плодовитово, Оризово, Мирово, Опълченец, Гранит, Православ и Колю Мариново от община Братя Даскалови, област Стара Загора; селата Пъстрово, Лозен, Елхово, Яворово и Сладък кладенец от община Стара Загора, област Стара Загора; град Чирпан, селата Могилово, Стоян Заимово, Винарово, Средно градище, Изворово, Спасово, Рупките и Свобода от община Чирпан, област Стара Загора; селата Белозем, Болярино и Шишманци от община Раковски, област Пловдив; град Брезово, селата Розовец, Чехларе, Бабек, Зелениково, Златосел, Дрангово, Отец Кирилово, Чоба и Тюркмен от община Брезово, област Пловдив.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БТА припомня, че преди дни беше установено огнище на шарка по овцете и козите в хаджидимовското село Тешово.

Редактор "Екип на Петел",

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