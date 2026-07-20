Откриха още четирима загинали моряци край Одеса

Пиксабей

Открити са телата на още четирима моряци от кораба "Голдън Лио", който снощи беше атакуван с крилати ракети от руските сили край украинското пристанище Одеса.

Така общият брой на жертвите достигна 10 - девет членове на екипажа и един украински лоцман. Осем пострадали моряци са транспортирани в болница в Одеса. Спасителната операция е продължила през цялата нощ.

Корабът, превозващ зърно, е собственост на турска компания и плава под флага на Гвинея-Бисау, предаде БНР.

Припомняме, че по-рано беше съобщено за шестима загинали, след като Русия атакуваха с три крилати ракети натоварен със зърно кораб в пристанището на Одеса. Товарният кораб "Голдън Лио", плаващ под флага на Гвинея-Бисау, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. Осем моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания, а екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци.

При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари „Вентуро“. Един човек е загинал, а 17 моряци са били евакуирани.

Двама души загинаха, а повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Зеленски подчерта:

„Продължаваме да прилагаме плана за далекобойни санкции срещу Русия. Петролния сектор, доставките за окупационните сили - натам насочваме нашите удари със среден и голям обсег. Така отговаряме на онова, което Русия прави срещу Украйна.“

Редактор "Екип на Петел",

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