Откриха останки на древно селище и казарми на римски гарнизони от различни епохи в Лом

Снимки: Община Лом

Ценни находки от най-древната история на Лом бяха открити при археологическите разкопки на античния Алмус, които приключиха малко преди Коледа. Те се проведоха в рамките на два месеца и бяха подпомогнати от Община Лом и кмета Цветан Петров, и се явяват единствените редовни археологически проучвания в област Монтана през 2025 г.

Проучванията бяха с акцент разкриване на най-ранните етапи на обитаване на сегашния квартал „Калето“, който се явява ядро на град Лом през всички исторически епохи. С тях се доби яснота за най-ранната история на града, сподели ръководителят на разкопките археологът д-р Владислав Живков.

Тук, последователно, са възниквали и загивали селища, най-ранното, от които се датира около XI в. пр. Хр. (финала на късната бронзова епоха). Частично разкрити са изградени от глина подови нива на леки постройки. Интересен щрих към топографията на селището е, че неговият некропол се намира около сегашната болница, където преди повече от половин век е открита урна с кремирани човешки останки, съобщават от Община Лом. Тези най-ранни известни обитатели на Лом са носители на т. нар. Култура на инкрустираната керамика, добре позната от некропола при с. Орсоя, проучен от Трайко Филипов.

След като животът в това селище е прекъснал, неговите останки са затрупани от наноси на река Дунав. Едва хиляда година по-късно, на същото място, е настанен римски гарнизон. Проучванията през 2025 г. позволяват по-точно да се определи хронологията на най-ранното римско селище. То е военен лагер, който е обграден от два рова, зад които се издига крепостна стена. През настоящия сезон беше частично проучен външният ров, който е с V-образна форма и канал в най-долната част. Подобни съоръжения са познати от ранните римски лагери по река Рейн, но се срещат за първи път в римска Мизия. Крепостната стена е била изградена от неизпечени глинени тухли, част от които са се съхранили изненадващо близо 2000 години. Много е вероятно изграждането на този лагер да се отнася към второто или третото десетилетие на I в., при управлението на втория римски император – Тиберий. Важна находка е контрамаркирана (тоест подпечатана поради изтриване) монета с надпис SE VE. Такива контрамарки са известни от Италия и Сицилия, а откриването им на Долен Дунав, разположен в периферията на Римската империя, е изключително изненадващо. Датировката им е именно по времето на Тиберий.

Лагерът е преустроен цялостно около средата на I в. (управлението на Клавдий или Нерон). Рововете са запълнени, като в тях са изхвърлени част от неизпечените тухли на крепостната стена, която е била заравнена. Изграден е нов военен лагер, който е използван от конница. От него е почти цялостно проучена войнишка-барака (с размери 35 на 7 м), използвана и като конюшня, част от улица и втора крепостна стена, този път изградена от землен насип и камъни. Това обитаване приключва с мощен пожар, който се е случил през 80-те години на I в. В частично проучен навес пред казарменото помещение, се откриха бронзови украси от ярем на колесница/каруца. Най-представителни сред тях са две идентични статуетки на пантери. Подобна ситуация е проучена при римската вила край с. Уровене, Врачанско, където отново при вражеско нападение и опожаряване, в едно от помещенията се е намирало транспортно средство, което е изгоряло на място. Докато колесницата от Уровене се отнася към IV или дори началото на V в. (тоест към късната античност), тази от Лом може категорично да се датира в 80-те години на I в. Римските колесници са добре известни от могилни погребения в днешна Южна и Североизточна България, но се срещат изключително рядко в Северозападна.

Интересно е да се отбележи, че един от малкото примери на украса от колесница, открити в този край, е от с. Трайково, край Лом и може да бъде видяна в експозицията на Историческия музей. Датировката на украсите от Алмус е сигурна, както поради различните предмети, произхождащи от опустошителния пожар, така и поради откритата рядка монета (квадранс, четвърт ас) на император Тит (управлявал 79 – 81 г.), заедно с украсите. В самата барака се намират множество предмети, свързани с конската амуниция, въоръжението, монети и керамика. Сред най-интересните находки е частично запазена лампа с еротична сцена, представяща двойка джуджета. Предметите се реставрират и ще бъдат изложени в Исторически музей – Лом.

Частично проучените два военни лагера в Лом се явяват единствени елементи на крепостни съоръжения от началото на Римската епоха в Северозападна България, които са разкрити с разкопки. Важно е да се припомни, че историята на римска Мизия започва именно от днешна Северозападна България и Източна Сърбия. Систематичното унищожаване на римските крепости, продължаващо до наши дни, е довело до непоправими щети върху възможностите за проучване на този значим етап от древната история на нашите земи.

Междублоковото пространство в Лом е от малкото останали частично непокътнати паметници от началото на Римската епоха. Продължителното обитаване на мястото и руините на различни селища, съществували едно върху друго, е довело до натрупването на необикновено дебел културен пласт – над 8 м. С проучването на този участък не се предвижда продължаването на разкопките, а амбицията на археологическия екип е да започне работа по публикуването на том 1 на „Алмус-Лом“, бъдеща поредица, посветена на разкопките в Лом.

През 2026 г. Община Лом ще започне изпълнението на проекта „Повишаване на туристическата атрактивност на Северозападна България чрез проучване, разкриване, съхранение и популяризиране на Алмус - ранно и късноримски кастел“, който е част от „Комбинирани интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на територията на общините Лом, Димово и Оряхово“ и се финансира по Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. Предвижда се изпълнението на дейности по проучване, разкриване, съхранение и популяризиране на античната крепост чрез консервационна археология, изграждане на навес върху разкритите археологически разкопки, създаване на 3D макет и дигитална реконструкция на артефакти, дигитализация и светлинно шоу на „Кастел Алмус“.

