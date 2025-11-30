Откриха паметник на Левски в Монца

кадър: Бтв

Баралеф на Васил Левски в италианския град Монца. Това е възможно благодарение на инициативата на Генералния консул на страната ни в Милано Ана Паскалева и благодарение на дарението от страна на Карлово.

Кметът на Монца Паоло Пилото определи този барелеф като знак за приятелство и международно сътрудничество, вписан в сърцата на нашите градове.

В тържествена атмосфера и присъствието на повече от 90 гости и представителни лица, под звуците на националните химни на България и Италия, момичета в традиционни български носии поднасяха рози и обреден хляб.

Барелефът на Васил Левски беше благословен от протойерей Васил Василев от Българския православен храм "Св. Амвросий Медиолански" в Милано, предаде Бтв.

Това е първият паметен знак в Италия, посветен на Васил Левски, който ще разказва на Апенините за живота и делото на Апостола.

В Монца описват Левски като „визионер за една свободна и демократична България, без разлика за етническа принадлежност или религия, защитавайки една визия, която и днес представлява един от крайъгълните камъни на българската идентичност“.

Разказват как Левски е арестуван от османските власти и осъден на смърт, а неговата жертва се е превърнала в основата на колективната памет на нацията.

Автор на барелефа е известният български скулптор Борис Борисов. На паметника е изписан цитат от Левски: „Ако спечеля, печеля за цял народ. Ако загубя, губя само себе си“.

Церемонията завърши с рецитал на откъс на одата „Левски“ от цикъла „Епопея на забравените“ на Иван Вазов и с пожеланията към сънародниците ни зад граница никога да не забравяме каузата, която Васил Левски е отстоявал и на която е посветил земния си път.

