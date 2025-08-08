Откриха пернинчанин, напуснал дома си на 5 август и отказващ да се прибере

снимка: МВР

Полицията в Перник откри за няколко часа 46-годишен мъж, съобщиха от пресцентъра ѝ.

Сигнал за изчезването на перничанина е подаден около 10:00 ч. днес на телефон 112. По данни на близките му, той напуснал дома си преди три дни. До 8:00 ч. тази сутрин мъжът е отговарял на обаждания. С него последователно се свързали приятели и близки, на които заявил, че няма намерение да се прибере. Не е посочил и точно обяснение за предприетите от негова страна по-нататъшни действия. След този час връзката с 46-годишния вече не е била възможна, а телефонът му е давал свободен сигнал. Това е притеснило семейството му, което се е свързало с полицията. Незабавно във ВТУ е сформиран щаб и са предприети оперативно-издирвателни действия.

В акцията освен всички служители от районното управление, участват още Аварийно-спасителният отряд към Община Перник и служебно полицейско куче.

Претърсването на мъжа започва от пернишкия квартал "Изток", където той живее. Проведени са множество разговори с близки и приятели на изчезналия. Прегледани са и камери за видеонаблюдение. Постепенно периметърът е разширен в посока село Драгичево и близките населени места. Около 14:15 ч. перничанинът е намерен в гората над стадион "Металург" във видимо неадекватно състояние. На място е пристигнал медицински екип. Закаран е в спешния център в Перник, където е стабилизиран. Мъжът е предаден на близките му, посочват още от полицията, предаде БТА.

