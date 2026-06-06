Откриха половин килограм канабис в тайник до оградата на детска градина

Булфото

Половин килограм канабис откри полицията във Враца в тайник до оградата на детска градина, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР). Вчера около 18:30 часа полицията е установила непълнолетен с един полиетиленов плик, съдържащ бяло прахообразно вещество с общо тегло 2 грама. Момчето казало, че наркотичното вещество е амфетамин и в хода на последващи беседи споделило, че в тайник до оградата на детска градина държи канабис.

Посоченото място се намирало непосредствено до мястото на проверката и полицаите открили два пригодени тайника, където имало 500 грама листна маса, реагираща на полеви наркотест на канабис. В тайника имало и две електронни везни. Момчето е задържано за 24 часа в Районно управление - Враца. От полицията съобщават, че е образувано досъдебно производство и случаят е докладван на дежурен прокурор, предаде БТА.

Според резултатите от работата на ОД на МВР - Враца за април по линия на наркотици са регистрирани единадесет престъпления, от които две са разкрити, а по останалите работата продължава.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!