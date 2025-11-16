Откриха потънал град като Атлантида

Пиксабей

На дъното на езерото Исък-Кул в Киргизстан изследователите са открили следи от "потънал град", подобен на легендарната Атлантида от древногръцките митове, предаде Стандарт

Става дума за по-близкото бъдеще и според учените, това е голямо търговско селище, загубено поради бедствие през 15 век, пише Daily Mail, цитира Стандарт

Според изследователите огромното солено езеро Исък-Кул се е надигало и в древността, и в Средновековието, а накрая руините на града са били потопени. Заобиколено от планините Тиен Шан, то достига почти 182 км дължина и 60 км ширина. Максималната му дълбочина е 668 м.

Градът е имал мюсюлмански молитвени домове, училища, бани и вероятно мелница, казва ръководителят на експедицията, който е член на Националната академия на науките на Киргизстан – Колченко.

Той е бил изгубен през 15 век поради "ужасна трагедия", която по мащаб може да бъде "сравнена с катастрофата в Помпей", пише Heritage Daily. Намира се на Пътя на коприната, свързващ Азия и Европа и е един от важните участъци. След упадъка на цивилизацията, номадските народи идват в тази област и сега около езерото има много малки селца.

