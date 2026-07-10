Откриха предмети и вещества за производство на дрога в Сливен, двама са задържани
Снимка: Булфото
Производство на наркотични вещества са разкрили служители в сектор „ Криминална полиция“ към РУ-Сливен. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.
В хода на продължаваща полицейска операция по задържане на лица, занимаващи се с разпространение на наркотици, криминалистите са извършили проверка на частен адрес в жилищен квартал в град Сливен, посочва Дарик.
По първоначални данни на място са намерени и иззети множество предмети, съдове, течности и химически вещества, необходими за производство на високо рискови вещества.
Иззети са опаковки, съдържащи кристалообразна субстанция, която е реагирала положително при полевия тест за наркотици.
Двама са задържани за срок до 24 часа. Образувани са две досъдебни производства.
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