Откриха прострелян в главата мъж в Пловдив, полицията отцепи квартала (снимки)
05.04.2019 / 10:47 0
Източник и снимки: Traffic News
Откриха прострелян в главата мъж в подземен гараж на ул. "Братя Миладинови" в Пловдив. Мястото на инцидента е оградено с полицейски линии и целият периметър е отцепен.
На мястото на произшествието е директорът на пловдивската полиция Атанас Илков, както и екипи на Криминална полиция, патрули от 2-ро РПУ и Криминалистична лаборатория.
Към момента се провеждат процесуално-следствени действия.
Очаквайте подробности!
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