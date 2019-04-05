Откриха прострелян в главата мъж в Пловдив, полицията отцепи квартала (снимки)

Източник и снимки: Traffic News

Откриха прострелян в главата мъж в подземен гараж на ул. "Братя Миладинови" в Пловдив. Мястото на инцидента е оградено с полицейски линии и целият периметър е отцепен.

На мястото на произшествието е директорът на пловдивската полиция Атанас Илков, както и екипи на Криминална полиция, патрули от 2-ро РПУ и Криминалистична лаборатория.

Към момента се провеждат процесуално-следствени действия.

Очаквайте подробности!

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