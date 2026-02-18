реклама

Откриха разминаване в думите на Деян Илиев за видяното в "Петрохан"

18.02.2026 / 21:11 1

Кадър Фб

Разместени се оказаха труповете от Петрохан в показанията на изчезналия техен авер Деян Илиев-Мексиканеца. Несъответствието в разказа му засече "България Днес", след като и разследващите обявиха подробности за телата.

В изнесени показания, за които се твърди, че са от 12-часовия разпит на Деян пред разследващите, се споменава, че той отишъл в хижата на 2 февруари, за да провери какво става. Предната вечер получил съобщение от Ивайло Калушев - "Сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили" и "Върни се в Мексико".

Майката на Калушев също му се обадила, че получила притеснително съобщение от сина си. Заради навалелия сняг Деян не успял да се качи в неделя и отишъл в понеделник при първата си възможност. Ето какво разказва той пред ченгетата:

"На около 5-10 метра от входа, в близост до колибата на голямото куче на земята върху снега видях да лежат три тела, които не мърдаха.

Извиках към тях, но никой не помръдна. Приближих се и видях, че това са Пламен, Дечо и Ивайло Иванов. Пламен и Ивайло лежаха по гръб, докато Дечо лежеше по очи и беше в средата между Пламен и Ивайло. И тримата бяха мъртви, с кръв по главите. Кожата на лицето и на тримата беше пепелява на цвят. До Пламен на земята видях да лежи един черен на цвят пистолет".

Междувременно в медиите изтече снимка на труповете, на която се вижда, че Пламен Статев и Дечо Василев лежат по гръб, а Ивайло Иванов-Ивей е в средата по корем. Именно на него му е опърлен панталонът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

kjk (преди 46 минути)
Рейтинг: 183297 | Одобрение: 19307
[size=1][font="Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif]Биляна Грозданова[/font][/size] [size=2][font="Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif]Никой нормален не вярва на тези записи! Защото, ако не се криеше и мажеше, трябваше да се случи следното: след като бяха намерени трите трупа и още двама възрастни и едно дете са в неизвестност, трябваше да се обявят за общонационално издирване по всички телевизии и социални медии – със снимки на издирваните и номера на кемпера. При изчезване на дете, МВР разполага със системата „Amber Alert“ за социалните мрежи и телевизиите. Тя трябва да се задейства веднага! В България системата от камери на БГ ТОЛ и МВР позволява проследяване на регистрационен номер в реално време. Скриването на тази информация от гражданите в началото е необяснимо, ако целта е била реално спасяване. Щом не е имало желание за реално намиране, означава, че те са били мъртви. До обявяването, че са намерени още три трупа – а това е цяла седмица – се говореше само за едно - секти и педофили, без да се извършва разследване. Скриването на факта, че се издирват още трима души в продължение на шест дни, се тълкува от мнозина като опит за „нагласяне“ на доказателствата спрямо версията за „психологическа нестабилност“ и „сектантска“ дейност (поради намерената будистка литература). До 8 февруари се твърдеше, че няма записи и всички камери, включително и мястото за съхранение на записите, са изгорели. Няколко часа след намирането на кемпера с три трупа изведнъж се появяват най-нелепите записи, които са очевидни за всички, че са нагласени. Десет дни по-късно, след като случаят влезе в зрителното поле на световните медии, се появяват по-хубави записи – явно за тях са се постарали по-кадърни разбирачи. [/font][/size]

