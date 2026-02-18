Откриха разминаване в думите на Деян Илиев за видяното в "Петрохан"

Кадър Фб

Разместени се оказаха труповете от Петрохан в показанията на изчезналия техен авер Деян Илиев-Мексиканеца. Несъответствието в разказа му засече "България Днес", след като и разследващите обявиха подробности за телата.

В изнесени показания, за които се твърди, че са от 12-часовия разпит на Деян пред разследващите, се споменава, че той отишъл в хижата на 2 февруари, за да провери какво става. Предната вечер получил съобщение от Ивайло Калушев - "Сбогом, приятелю, ние много се уморихме и нямаме повече сили" и "Върни се в Мексико".

Майката на Калушев също му се обадила, че получила притеснително съобщение от сина си. Заради навалелия сняг Деян не успял да се качи в неделя и отишъл в понеделник при първата си възможност. Ето какво разказва той пред ченгетата:

"На около 5-10 метра от входа, в близост до колибата на голямото куче на земята върху снега видях да лежат три тела, които не мърдаха.

Извиках към тях, но никой не помръдна. Приближих се и видях, че това са Пламен, Дечо и Ивайло Иванов. Пламен и Ивайло лежаха по гръб, докато Дечо лежеше по очи и беше в средата между Пламен и Ивайло. И тримата бяха мъртви, с кръв по главите. Кожата на лицето и на тримата беше пепелява на цвят. До Пламен на земята видях да лежи един черен на цвят пистолет".

Междувременно в медиите изтече снимка на труповете, на която се вижда, че Пламен Статев и Дечо Василев лежат по гръб, а Ивайло Иванов-Ивей е в средата по корем. Именно на него му е опърлен панталонът.

