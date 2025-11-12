Откриха сериозни нарушения в хоспис в Черноморец

Снимка: Пиксабей

В хоспис в Черноморец са установени сериозни нарушения, информираха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Лицензът на дома е отнет и е той заличен от регистъра на ИАМН, предава БНР. Проверки са извършени и в хоспис в Поморие.

В хосписа в Черноморец са установени сериозни нарушения: настанените лица не са терминално болни пациенти, лоша хигиена, липсва утвърден правилник за вътрешен ред, няма договори с медицински специалисти и дейността не отговаря на изискванията за палиативни грижи, както и на Закона за лечебните заведения, съобщиха от ИАМН.

Незабавно със Заповед № РД-22-5/30.06.2025 г. на изпълнителния директор Иванка Динева, лицензът на „Хоспис Миладиноски“ ЕООД (ЕИК 203430190, гр. Черноморец, ул. „Антон Страшимиров“ № 1) е отнет, а лечебното заведение е заличено от регистъра на ИАМН. Удостоверение № 1660/23.12.2015 г. на РЗИ-Бургас е обезсилено.

Заповедта е обжалвана пред Административен съд - Бургас. Искането за спиране на незабавното изпълнение е отхвърлено от Административен съд-Бургас и потвърдено от ВАС (Определение № 8552/21.08.2025 г.). Отделно от горното Административен съд Бургас е разгледал жалбата по същество в открито съдебно заседание на 3.10.2025. Като заповедта е потвърдена с Решение № 9197/27.10.2025 г.

След проведен разговор с Регионалната здравна инспекция в Бургас е потвърдено, че са сезирани местните институции за нерегламентираната дейност, осъществявана от заличения хоспис, информират още от Изпълнителна агенция "Медицински надзор". Предстои РЗИ Бургас да сезира Български лекарски съюз да извърши проверка относно квалификацията на д-р Димче Миладиноски.

По-рано днес в Бургас се проведе протест на бивши служители и роднини на починали в хосписа в Черноморец. Те разказаха за фрапиращи нарушения в грижата за възрастните хора и настояха за разследване. От РЗИ съобщиха, че хосписа в Черноморец е заличен като лечебно заведение преди четири месеца, но роднини са отказали да изведат близките си. Сезирани са редица институции, а цялата преписка ще бъде предадена на прокуратурата.

