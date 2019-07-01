Откриха скелет край свищовско село

Останки от човешки скелет са били намерени в землището на село Козловец. Сигнал за случая е получен в петък в полицейското управление в Свищов, съобщиха от областната дирекция на МВР във Велико Търново, пише Булнюз.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група и съдебен лекар. При първоначалния оглед следи от травматични увреждания не са установени. По случая е започнато досъдебно производство.

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