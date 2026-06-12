Откриха телата на 29 неродени бебета в двор на семейна къща

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Строителни работници откриха телата на 29 неродени бебета, докато копаели нова алея към семеен дом.

Трагедията е в село Луториж, близо до Жешов, в Полша .

52-годишна жена Магдалена Х. беше арестувана днес.

Заподозряната е разследвана за оскверняване на труп и незаконно изхвърляне на опасни отпадъци, съобщи полската информационна агенция PAP, добавяйки, че това може да доведе до присъда между две и 12 години затвор.

Прокуратурата заявява, че в имота е открито и „значително количество медицински отпадъци, главно парафинови блокове и микроскопски препарати“, съобщават местните медии .

Настоящите собственици на парцела, които ремонтирали дома си, уведомили полицията за инцидента, съобщават още местни източници. Последвала е мащабна спешна реакция и полицията все още разкопава района, предаде Експрес.

Разследването на мястото, където са открити останките, продължава. Кшищоф Чехановски от прокуратурата в Жешов заяви, че разследването може да продължи до следващата седмица. В интервю за полската медия RMF FM той обясни, че имотът се простира на над пет акра.

Друга полска медия, Interia Wydarzenia, съобщи, че „според изявление на Окръжната прокуратура в Жешов, първата информация за „откриването на значителни количества медицински отпадъци в помещенията на един от имотите в Луториж“ е получена от разследващите на 10 юни“.

В изявлението се казва още: „Откритите отпадъци включват и човешки плод и други останки, които биха могли да бъдат човешки плодове в ранните етапи на развитие или техни фрагменти.“

Медицински експерти бяха изпратени на мястото и „потвърдиха, че обезопасените останки са на човешки фетуси“.

Разследващите потвърдиха, че настоящите собственици – млада двойка – са закупили парцела от жена, работеща като патолог – която сега е в центъра на разследването.

Първоначалните неофициални съобщения предполагаха, че са открити поне 13 малки останка, но мащабът на откритието бързо се увеличи.

По-късни оценки твърдят, че няколко десетки, вероятно до 30 фетуса, са били погребани под почвата, според полските медии.

Местните описаха бившия жител като обезпокоителен и затворен.

„Дори не знам с какво се занимава тази жена. Познавах я по лице“, каза един селянин.

Друг добави, че жената с червена коса „е била малко странна“, въпреки че не можа да обясни защо.

Смята се, че патологът е купил къщата преди две години, преди да я продаде на двойката преди шест месеца.

Редактор "Екип на Петел",

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