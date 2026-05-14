Откриха телата на петима туристи, изчезнали по време на гмуркане на Малдивите

Петима италиански туристи, изчезнали по време на гмуркане на Малдивите, са били намерени мъртви, съобщиха местните медии, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал в атола Вааву, съобщават няколко местни медии.

Италианското външно министерство съобщи, че следи случая и че все още проучва обстоятелствата около инцидента.

„Вследствие на инцидент, станал по време на гмуркане, петима италианци загинаха в атола Вааву, на Малдивите“, потвърди външното министерство в изявление.

„Гмуркачите явно са загинали, докато са се опитвали да изследват пещери на дълбочина 50 метра. Малдивските власти все още разследват инцидента“, допълва ведомството.

„Външното министерство и италианското посолство в Коломбо следят случая с най-голямо внимание от момента на първоначалния сигнал; консулската служба се свързва с близките на жертвите, за да им окаже необходимото консулско съдействие.“, се казва още в изявлението.

