Откриха телата на пилоти от катастрофа с противопожарни хеликоптери край Атина

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Телата на пилотите, чийто противопожарен хеликоптер експлодира и се разби по време на мисия в Гърция вчера след сблъсък с друг противопожарен хеликоптер, бяха открити, съобщи гръцката пожарна служба, цитирана от ДПА.

Пилотът е датчанин, а вторият пилот – грък, предаде държавната телевизия ЕРТ. Смъртта им увеличи броя на загиналите при горските пожари в Гърция на пет, след като трима пожарникари загинаха миналата седмица на Крит и полуостров Пелопонес, отбелязва агенцията.

ЕРТ излъчи кадри, които показват как роторът на единия хеликоптер удря другия, преди той да експлодира и да се разбие в огнено кълбо, предаде БТА.

Двамата членове на екипажа на борда на другия хеликоптер оцеляха, след като пилотът успя да направи аварийно кацане, съобщи телевизията.

Двата хеликоптера се сблъскаха, докато се бореха с пожар западно от Атина.

Мащабна издирвателно-спасителна операция беше започната в района близо до село Псата, съобщи пожарната.

Междувременно пламъците от тежкия пожар на около 50 километра западно от Атина са се разпространили на няколко километра от град Мегара, който има население от около 36 000 души, информира още ДПА.

Според първоначалните оценки над 10 000 хектара гори – както и къщи, селскостопански постройки и земеделска земя – са унищожени от петък насам, съобщи ЕРТ.

Стотици служители за спешни случаи, включително пожарникари от Румъния и Франция, се борят с голям пожар, бушуващ около гъсто залесената планинска верига Китерон.

„Ситуацията е хаотична“, каза кметът на Мегара, най-важният град в региона, по гръцко радио, цитиран от ДПА.

Жителите на Атина са добре запознати с операциите по гасене на пожари, тъй като самолети и хеликоптери многократно реват и тракат в небето над Атина по пътя си към кризисната зона.

Разследващите подозират, че искри от електропроводи, принадлежащи към частна мрежа от вятърни паркове, може да са предизвикали пожара. Двама души са арестувани във връзка с разследването.

Премиерът Кириакос Мицотакис заяви, че става въпрос за изключителна ситуация. „Има ситуации, в които естеството и интензивността на метеорологичните събития надхвърлят всяко човешко планиране и всякакви оперативни възможности“, каза той в публикация във Фейсбук.

Многобройни села бяха призовани да се евакуират чрез текстови съобщения. Докато пожарникари се бореха с пламъците, членове на групи за защита на животните се опитаха да изведат домашни любимци, добитък и диви животни на сигурно място от пожарните зони, съобщи новинарският портал „Етнос“.

Очаква се днес ветровете да отслабнат, но властите предупредиха, че рискът от горски пожари около Атина остава много висок.

Редактор "Екип на Петел",

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