Откриха телата на трима души на връх Балди – един от най-опасните в Южна Калифорния

Трима туристи, сред които 19-годишен младеж, са открити мъртви на връх Балди – заснежен планински връх в Южна Калифорния, смятан за един от най-опасните за изкачване в региона.

Младежът е загинал след падане от около 150 метра. По време на издирвателната операция спасителните екипи са открили и още двама загинали туристи, които не са били част от неговата група. Не е ясно от колко време те са се намирали на планината, съобщи говорител на шерифската служба в окръг Сан Бернардино, предаде Би Би Си, цитирана от bTV.

Инцидентът с 19-годишния е станал на 29 декември, когато той е бил на преход с приятел. След падането приятелят му е успял да се придвижи до място с мобилен обхват и да подаде сигнал за помощ, предоставяйки GPS координатите си. Той не е пострадал.

Заради силни ветрове спасителните екипи не са успели да извършат операция с хеликоптерна 29 декември, но телата са били извадени ден по-късно - на 30 декември.

От шерифската служба съобщават, че през последните пет дни са спасили още петима туристи от планината.

Връх Балди, официално известен като Маунт Сан Антонио, се издига на 3068 метра в планините Сан Гейбриъл. От 2020 година насам над 14 души са загинали, а повече от 100 са били спасени. Сред жертвите е и британският актьор Джулиан Сандс, който загина през януари 2023 г., като останките му бяха открити пет месеца по-късно.

Близостта до Лос Анджелис прави върха привлекателен както за опитни, така и за неопитни туристи. Властите призовават хората да не изкачват планината, особено при нестабилни зимни условия.

„Това е една от най-опасните пътеки в района“, заяви говорителят на полицията, визирайки маршрута „Гръбнакът на дявола“, и допълни, че начинаещи туристи не бива да поемат по него.

Планинските пътеки на връх Балди са временно затворени до новата година заради поредицата от инциденти и спасителни операции.

