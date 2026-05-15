Откриха труп до НДК
15.05.2026 / 15:32
Тяло на човек е било открито вчера вечерта в близост до подлеза на НДК в София.
От полицията казаха, че върху тялото не е имало следи от насилие. Няма друга известна информация към момента, предаде "Фокус".
Очевидци твърдят, че тялото е лежало в близост до пешеходната зона, а около мястото са се събрали десетки хора.
