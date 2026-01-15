Откриха труп на мъж в Козлодуй

Булфото

На 14 януари 2026 г. около 15:05 ч. в района на град Козлодуй е открит труп на 35-годишен мъж в близост до железобетонен стълб, съобщиха от ОДМВР - Враца.

По случая е образувано досъдебно производство, а причините за смъртта се изясняват, предаде "Фокус".

