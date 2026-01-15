Откриха труп на мъж в Козлодуй
15.01.2026 / 10:36 0
Булфото
На 14 януари 2026 г. около 15:05 ч. в района на град Козлодуй е открит труп на 35-годишен мъж в близост до железобетонен стълб, съобщиха от ОДМВР - Враца.
По случая е образувано досъдебно производство, а причините за смъртта се изясняват, предаде "Фокус".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!