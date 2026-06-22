Откриха труп на мъж в реката край Лъвов мост в София

Снимки: Булфото

Пожарникари с висока стълба са достигнали до човек, чийто тяло е открито в каменното корито на реката край Лъвов мост в София, предава Булфото.

На място има полиция, причините за инцидента се изясняват.

По неофициална информация на очевидци мъжът е бил бутнат от трима младежи, които са задържани.

Загиналият е почиствал витрини на магазините наоколо и на моста се виждат разпилени кофа, парцали и стъклочистачки.

На мястото са и негови близки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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