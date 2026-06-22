Откриха труп на мъж в реката край Лъвов мост в София
Снимки: Булфото
Пожарникари с висока стълба са достигнали до човек, чийто тяло е открито в каменното корито на реката край Лъвов мост в София, предава Булфото.
На място има полиция, причините за инцидента се изясняват.
По неофициална информация на очевидци мъжът е бил бутнат от трима младежи, които са задържани.
Загиналият е почиствал витрини на магазините наоколо и на моста се виждат разпилени кофа, парцали и стъклочистачки.
На мястото са и негови близки.
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