Откриха труп на мъж в центъра на Бургас

Снимка: Булфото

Тялото на мъж бе открито тази нощ на бул. "Иван Вазов" срещу жп гарата на Бургас. Това съобщават очевидци, цитирани от Флагман.бг.

Според запознати става самоличността на мъжа не е изяснена.

Установява се причината за смъртта му.

Разпитват се свидетели, свалят се и видеозаписите от градските охранителни камери.

