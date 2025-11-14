реклама

Откриха труп на мъж в центъра на Бургас

14.11.2025 / 08:31 0

Снимка: Булфото

Тялото на мъж бе открито тази нощ на бул. "Иван Вазов" срещу жп гарата на Бургас. Това съобщават очевидци, цитирани от Флагман.бг.

Според запознати става самоличността на мъжа не е изяснена.

Установява се причината за смъртта му. 

Разпитват се свидетели, свалят се и видеозаписите от градските охранителни камери.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама