Откриха труп на млад мъж в Пловдив

Труп на млад мъж бе открит пред изоставена постройка в пловдивския квартал Столипиново. На безжизненото тяло се натъкнали случайни минувачи в ранните сутрешни часове, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



На място пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Медиците не установили следи от насилие, но констатирали, че мъжът е починал от свръхдоза. Според първоначалната информация причината е употреба на смъртоносния наркотик фентанил.



Този смъртен случай идва дни след друг подобен инцидент в града – смъртта на тийнейджърка зад стадион "Христо Ботев".



Разследването тогава доведе до задържане на млад мъж, обвинен, че е предоставил наркотика, довел до леталния изход.



Фентанилът, синтетичен опиоид с изключително силно действие, взема нови жертви в града и буди сериозна тревога сред институции и общественост.

