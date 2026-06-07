Откриха труп на младо момче в "Ботунец"

Кадър Булфото

Откриха труп на младо момче в района на блок 13 в Ботунец, съобщава GlasNews.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Към момента официална информация от компетентните институции все още не е публикувана. Районът е отцепен, а служителите на реда извършват оглед и събират данни за изясняване на обстоятелствата около случая.

Свидетели съобщават за засилено полицейско присъствие в района, като екипи на Спешна помощ също са на място. Все още не са ясни причините за инцидента, нито самоличността на лицето.

Разследващите работят по всички възможни версии, като се очаква повече информация след приключване на първоначалните процесуално-следствени действия.

Припомняме, че сигнал за намерено тяло на жена в района на път I-7, в близост до кръстовището „Петолъчката“ край село Мокрен, е получен на 5 юни малко след 19:00 часа.

Незабавно е уведомена Окръжната прокуратура в Сливен. По случая има задържан - мъж на 31 години. За инцидента стана ясно днес.

Редактор "Екип на Петел",

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