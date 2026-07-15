Откриха труп на плажа в Слънчев бряг

Булфото

66-годишен украински гражданин е починал на плаж „Делфин“ в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 14 юли около 11:35 часа в Районното управление в Несебър. Мъжът, който живеел в Слънчев бряг, е открит на плажната ивица пред спасителен пост „Делфин“.

При първоначалния оглед не са установени видими следи от насилие, предаде бТВ. Тялото е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

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