Откриха труп на плажа в Слънчев бряг
Булфото
66-годишен украински гражданин е починал на плаж „Делфин“ в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.
Сигналът е подаден на 14 юли около 11:35 часа в Районното управление в Несебър. Мъжът, който живеел в Слънчев бряг, е открит на плажната ивица пред спасителен пост „Делфин“.
При първоначалния оглед не са установени видими следи от насилие, предаде бТВ. Тялото е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас.
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