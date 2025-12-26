Откриха тяло на мъж до търговски център в Пловдив

Снимка Булфото

Полицията под тепетата е на крак.

Тяло на мъж около 50-годишен е открито тази сутрин до един от търговските центрове на ул. "Капитан Райчо" в Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



На място има много служители на полицията, виждат се две патрулки, жандармерия, екипи на кириминалистична лаборатория, парамедици, частна спешна помощ. Тялото на човека е в черен чувал, а безистенът на "Маркет центъра" е опасан с жълти ленти, които забраняват преминаването, коментират очевидци.



Полицията разпитва живеещите наблизо, като разследва причините за смъртта.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!