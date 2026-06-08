Откриха тяло на мъж пред блок в Кърджали

Булфото

Откриха тялото на 74-годишен мъж пред жилищен блок в Кърджали, съобщиха от полицията.

На 7 юни е подаден сигнал. Няма данни за насилствена смърт.

Тялото е транспортирано за аутопсия.

По случая се води разследване, предава "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

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