Откриха тяло на мъж при пожара в столичния квартал "Гоце Делчев"

Снимка: Фейсбук, Е. Александрова

След потушаването на огъня в изоставен склад в столичния квартал "Гоце Делчев" и първоначалния оглед е открит труп на мъж. Това потвърдиха от МВР за "Фокус". Все още не е установена самоличността на жертвата.

Складът се е запалил тази нощ. Сигналът е получен 30 минути след полунощ. На място отиват 6 пожарни автомобила.

Изгорели са около 30 автомобила, паркирана в непосредствена близост до изоставения склад.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!