Откриха тяло на мъж в Кюстендилско
17.06.2026 / 12:10 0
Булфото
Откриха тялото на 61-годишен мъж в Кюстендилско, съобщиха от полицията.
Тялото му е намерено на 16 юни в землището на село Пелатиково.
Следи от насилие не са установени, предаде "Дарик".
Тялото му е закарано за аутопсия. Уведомена е прокуратурата.
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