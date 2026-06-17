Откриха тяло на мъж в Кюстендилско

Булфото

Откриха тялото на 61-годишен мъж в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

Тялото му е намерено на 16 юни в землището на село Пелатиково.

Следи от насилие не са установени, предаде "Дарик".

Тялото му е закарано за аутопсия. Уведомена е прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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