Откриха тяло на мъж в река Бистрица
16.01.2026 / 13:33 0
Снимка: Булфото
Тяло на мъж е открито в реката на софийското село Бистрица, част от район "Панчарево", съобщи Фокус.
Мъжът е на 41 години. По тялото му няма следи от насилие.
Разследването по случая продължава.
Очаквайте подробности!
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!