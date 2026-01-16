Откриха тяло на мъж в река Бистрица

Снимка: Булфото

Тяло на мъж е открито в реката на софийското село Бистрица, част от район "Панчарево", съобщи Фокус.

Мъжът е на 41 години. По тялото му няма следи от насилие.

Разследването по случая продължава.

Очаквайте подробности!

