реклама

Откриха тяло на мъж в река Бистрица

16.01.2026 / 13:33 0

Снимка: Булфото

Тяло на мъж е открито в реката на софийското село Бистрица, част от район "Панчарево", съобщи Фокус. 

Мъжът е на 41 години. По тялото му няма следи от насилие. 

Разследването по случая продължава.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама