Откриха тяло на мъж в русенско село; по него има увреждания, причинени от животни

Снимка: Булфото

Тяло на мъж е открито в русенското село Щръклево, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. Тя добави, че сигналът е подаден тази сутрин чрез Единния европейски номер 112, предава БТА.

На място е изпратен екип на Районното управление в Две могили. Установено е, че тялото е на местен жител на 69 години.

Мястото е посетено също от дежурна оперативна група на полицията и съдебен лекар.

Според първоначалните данни по тялото са установени увреждания, причинени от животни.

То е транспортирано в отделението по съдебна медицина в Университетска болница „Канев“ в Русе за извършване на аутопсия, която да изясни причината за настъпване на смъртта, съобщи още Малчева.

Тя добави, че е започнато разследване за изясняване на обстоятелствата около случая.

