Откриха тялото на 75-годишния Ангелчо в таванско помещение
Снимка Булфото
Трагично завърши операцията по издирването на 75-годишния Ангелчо от Видин, чието безжизнено тяло бе открито в града, информира агенция BulNews. За изчезването на възрастния мъж Блиц съобщи, след като той остана в неизвестност в продължение на дни.
Трупът е намерен в таванско помещение на видинска къща. Мъжът бе в неизвестност от 29 юни, като въпреки мащабните усилия на неговите роднини и близки да го локализират, ситуацията завърши с фатален край.
При първоначалния оглед на мястото криминалистите и разследващите органи не са установили видими следи от насилие по тялото.
Трупът вече е в местната болница във Видин за извършване на задължителна аутопсия, която да изясни точните медицински причини за настъпването на смъртта.
По случая вече има образувано досъдебно производство, а компетентните органи продължават работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента.
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