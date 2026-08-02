Откриха тялото на алпиниста Нирмал Пурджа

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Откриха тялото на известния британско-непалски алпинист Нирмал Пурджа, който загина на Броуд Пийк в Каракорум, Пакистан, съобщиха спасители, предаде Нова телевизия, позовавайки се на "Би Би Си".

Алпийският клуб на Пакистан съобщи в неделя, че той е бил намерен на около 5700 метра нагоре по планината, където са били забелязани още три тела, въпреки че самоличността им не е потвърдена.

Смъртта на 43-годишния мъж беше обявена в събота от неговата компания Elite Expeditions, която заяви, че той е сред 10-те души, загинали при лавината.

Пурджа, който е родена в Непал и по-късно е служил в британската армия, е известен с това, че е изкачила 14-те най-високи върха в света за малко повече от шест месеца през 2019 г.

В събота премиерът на Непал Балендра Шах заяви, че „трагичната смърт на шестима непалски и четирима други чуждестранни катерачи, включително световния рекордьор Нирмал Пурджа, в планинската верига Каракорум в Пакистан, ни шокира“. „Историята на тяхната смелост, всеотдайност и принос винаги ще остане вдъхновяваща“, добави премиерът.

В изявление по-големият брат на Пурджа, Камал, написа: „С натежало сърце споделям опустошителната новина, че моят любим по-малък брат, Нирмал „Нимсдай“ Пурджа, и другите катерачи вече не са с нас. Въпреки че сърцата ни са разбити, ние сме невероятно горди с теб. Твоето наследство ще живее вечно".

Принц Уилям заяви, че е „наистина натъжен да чуе за трагичната смърт“ на Пурджа, който според него „е служила с отличие“ като войник, преди „да стане един от най-великите алпинисти“.

Министърът на отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг написа в публикация в X: „Изключително тъжно е да науча за кончината на Нирмал (Нимс) Пурджа и тези, с които той се е катерил. Той беше вдъхновяващ човек, който е служил в нашите въоръжени сили в продължение на много години - и чиито невероятни приключения като алпинист са известни по целия свят".

Редактор "Екип на Петел",

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