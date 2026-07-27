реклама

Откриха тялото на издирван 68-годишен мъж край село Право

27.07.2026 / 13:40 0

Булфото

Откриха тялото на 68-годишен мъж, обявен за издирване, в местността "Кирил" в землището на село Право.

Сигналът за намерен починал мъж е получен в следобедните часове на 26 юли 2026 г. в РУ-Петрич.

Пристигналите на място полицейски служители са установили, че това е 68-годишният мъж от с. Долна Рибница, който е бил обявен за издирване. Не са констатирани видими следи от насилие, предаде "Фокус".

Предстои извършване на аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.

По случая е образувано досъдебно производство.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама