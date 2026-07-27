Откриха тялото на издирван 68-годишен мъж край село Право

Булфото

Откриха тялото на 68-годишен мъж, обявен за издирване, в местността "Кирил" в землището на село Право.

Сигналът за намерен починал мъж е получен в следобедните часове на 26 юли 2026 г. в РУ-Петрич.

Пристигналите на място полицейски служители са установили, че това е 68-годишният мъж от с. Долна Рибница, който е бил обявен за издирване. Не са констатирани видими следи от насилие, предаде "Фокус".

Предстои извършване на аутопсия за установяване на точната причина за смъртта.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!