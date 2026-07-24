Откриха тялото на издирван мъж в Ботевград
Откриха мъртъв издирван мъж в Ботевград, съобщават от ОДМВР-София.
Около 11 часа вчера в РУ-Ботевград постъпил сигнал от гражданин за починал мъж зад оградата на фирма в града.
На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на спешна помощ.
Установено е, че починалият е 83-годишен мъж от Ботевград, пише novini.bg.
Той е бил обявен за издирване, след като напуснал дома си на 19 юли.
По тялото не са установени видими следи от насилие, транспортиран е за аутопсия.
Образувано е досъдебно производство.
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