Откриха тялото на издирван мъж в Ботевград

Откриха мъртъв издирван мъж в Ботевград, съобщават от ОДМВР-София.

Около 11 часа вчера в РУ-Ботевград постъпил сигнал от гражданин за починал мъж зад оградата на фирма в града.

На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на спешна помощ.

Установено е, че починалият е 83-годишен мъж от Ботевград, пише novini.bg.

Той е бил обявен за издирване, след като напуснал дома си на 19 юли.

По тялото не са установени видими следи от насилие, транспортиран е за аутопсия.

Образувано е досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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