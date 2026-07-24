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Откриха тялото на издирван мъж в Ботевград

24.07.2026 / 09:40 0

Откриха мъртъв издирван мъж в Ботевград, съобщават от ОДМВР-София.

Около 11 часа вчера в РУ-Ботевград постъпил сигнал от гражданин за починал мъж зад оградата на фирма в града.

На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на спешна помощ.

Установено е, че починалият е 83-годишен мъж от Ботевград, пише novini.bg.

Той е бил обявен за издирване, след като напуснал дома си на 19 юли.

По тялото не са установени видими следи от насилие, транспортиран е за аутопсия.

Образувано е досъдебно производство.

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