Откриха тялото на издирваната 81-годишна Бояна

Снимка ОДМВР-Хасково

Тялото на издирваната 81-годишна Бояна Стоянова е открито във вилна зона край Хасково, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Хасково.

По първоначални данни при огледа не са установени следи от насилие. Продължават процесуално-следствените действия и работата по изясняване на обстоятелствата около смъртта на жената.

Полицията обяви общодържавното издирване на жената на 22 юли, след като близките ѝ съобщили, че е напуснала дома си на булевард „Освобождение“ в Хасково около 18:00 часа на 20 юли и оттогава е в неизвестност.

В издирването участваха служители на Районното управление в Хасково и на Областната дирекция на МВР, близки на жената, беше включено и обследване на района с дрон.

Редактор "Екип на Петел",

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