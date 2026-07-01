реклама

Откриха тялото на издирваната от две седмици жена от Гълъбово

01.07.2026 / 11:04 0

Булфото

Обявената за издирване 84-годишна жена от Гълъбово, която бе в неизвестност от 16 юни и обявена за издирване от 19 юни, е намерена в землището на Стара Загора, за съжаление починала.

При извършения първоначален оглед, не са установени данни за насилие, съобщават от ОДМВР-Стара Загора.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама