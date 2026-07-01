Откриха тялото на издирваната от две седмици жена от Гълъбово

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Обявената за издирване 84-годишна жена от Гълъбово, която бе в неизвестност от 16 юни и обявена за издирване от 19 юни, е намерена в землището на Стара Загора, за съжаление починала.

При извършения първоначален оглед, не са установени данни за насилие, съобщават от ОДМВР-Стара Загора.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.

Редактор "Екип на Петел",

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