Откриха тялото на издирваната от две седмици жена от Гълъбово
Булфото
Обявената за издирване 84-годишна жена от Гълъбово, която бе в неизвестност от 16 юни и обявена за издирване от 19 юни, е намерена в землището на Стара Загора, за съжаление починала.
При извършения първоначален оглед, не са установени данни за насилие, съобщават от ОДМВР-Стара Загора.
Образувано е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.
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