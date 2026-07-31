Откриха тялото на легендарния алпинист Нирмал Пурджа Нимс

Кадър БТВ

Четири тела бяха открити след лавината, помела експедиция с 10 алпинисти на връх Броуд Пик в Пакистан. Сред изчезналите е легендата на алпинизма Нирмал Пурджа – рекордьорът, покорил 14-те най-високи върха в света за рекордно кратък срок. Спасителната операция продължава, предаде Фрог и БТВ

Инцидентът е станал в четвъртък около обяд на връх Броуд Пик в района Гилгит-Балтистан. С височина 8051 метра той е 12-ият най-висок връх в света и е смятан за едно от най-сериозните предизвикателства в пакистанските Хималаи.

Според първоначалната информация алпинистите са били пометени от лавина, докато са се намирали по маршрута към върха. Целият екип е загубил връзка след инцидента.

Спасителната операция продължава, като екипите работят в „отдалечен и изключително труден район“, съобщи Саджид Хюсеин, заместник-директор на туристическия департамент в пакистанския регион Гилгит-Балтистан.

Четирите открити тела все още не са транспортирани от района, в който са намерени. Пакистанските власти не са съобщили подробности за точната им локация.

Алпийският клуб на Пакистан съобщи, че са изпратени два спасителни хеликоптера на пакистанската армейска авиация.

„Оставаме с надежда за безопасното спасяване на изчезналите алпинисти. Целият екип е бил извън комуникация след лавината“, заявиха от организацията.

Сред изчезналите е рекордьорът Нирмал Пурджа



Нирмал Пурджа е едно от най-разпознаваемите имена в съвременния алпинизъм. През 2019 г. той влезе в историята, след като изкачи всички 14 осемхилядника на Земята за 6 месеца и 6 дни.

Постижението му бе част от амбициозния проект „Project Possible“, чрез който той покори най-високите върхове на планетата – сред тях Еверест, К2, Канчендзьонга, Лхотце и Анапурна.

Преди него рекордът за най-бързо изкачване на 14-те осемхилядника беше повече от седем години. Постижението на Пурджа промени представите за възможностите на човешката издръжливост в екстремните условия на голямата надморска височина.

Преди да се посвети на алпинизма, Пурджа е служил в британската армия като част от елитните подразделения Gurkhas, известни със своята физическа подготовка и издръжливост.

Историята му стана известна по света и чрез документалния филм на Netflix „14 върха: Нищо не е невъзможно“, който проследява опита му да изкачи всички най-високи върхове на планетата.

Шестима от изчезналите са непалци



Експедицията е включвала общо 10 алпинисти – Нирмал Пурджа и още деветима участници от Непал, Пакистан, Оман, САЩ и Китай, съобщиха от Алпийския клуб на Пакистан.

Външното министерство на Непал съобщи, че шестима от изчезналите са граждани на страната. Властите в Катманду заявиха, че са получили уверения от Пакистан, че ще бъдат мобилизирани всички налични ресурси за спасителната операция.

Китайското външно министерство също съобщи, че следи ситуацията и събира информация, като е готово да окаже съдействие според нуждите на пакистанската страна.

Сред изчезналите са и трима шерпа водачи от компанията Seven Summit Treks.

Чанг Дава Шерпа, член на борда на компанията, заяви пред Reuters, че последното проследено местоположение на екипа е било на височина около 6600 метра.

„Паднаха директно оттам“, каза той, като обясни, че групата вероятно е била повлечена надолу от лавината.

Броуд Пик – един от най-трудните върхове



Броуд Пик се намира в пакистанския регион Гилгит-Балтистан, близо до К2, и е сред най-предизвикателните върхове за алпинисти.

Въпреки че е по-малко известен от Еверест, условията на Броуд Пик го превръщат в изключително опасно изпитание – високата надморска височина, променливото време и трудните маршрути често поставят катерачите пред животозастрашаващи ситуации.

От 14-те най-високи върха в света осем се намират в Непал, пет – в Пакистан, а един – в Тибет.

До момента едва малко над три десетки алпинисти са успели да изкачат всички 14 осемхилядника на планетата.

Редактор "Екип на Петел",

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