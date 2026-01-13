Откриха тялото на мъж в Бранковска река след издирване
Булфото
Откриха тялото на 63-годишен мъж в Бранковска река, съобщиха от полицията.
На 12 януари кметският наместник на с. Бранковци сигнализирал в РУ-Кула, че 63-годишен местен жител е в неизвестност от 10 януари.
В хода на предприетите незабавни издирвателни действия, в ранния следобед, безжизненото тяло на мъжа било открито в коритото на преминаващата през селото Бранковска река.
При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия в МБАЛ-Видин.
По случая е започнато разследване, предаде "Дарик".
