Откриха тялото на мъж в Бранковска река след издирване

Откриха тялото на 63-годишен мъж в Бранковска река, съобщиха от полицията.

На 12 януари кметският наместник на с. Бранковци сигнализирал в РУ-Кула, че 63-годишен местен жител е в неизвестност от 10 януари.

В хода на предприетите незабавни издирвателни действия, в ранния следобед, безжизненото тяло на мъжа било открито в коритото на преминаващата през селото Бранковска река.

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия в МБАЛ-Видин.

По случая е започнато разследване, предаде "Дарик".

