Откриха тялото на съпруга на италиански министър след петседмично издирване

Снимка Пиксабей

След повече от пет седмици на интензивно търсене, в Италия беше открито тялото на Луиджи Кавалари, съпруг на министъра по въпросите на семейството, раждаемостта и равните възможности Еуджения Рочела. 84-годишният мъж изчезна в езерото Вико, северно от Рим.

Според информация на германското издание „Билд“, по време на разходка с лодка Кавалари е скочил във водата, появил се е за кратко на повърхността, след което е изчезнал, съобщи БТА.

Тялото на Кавалари е намерено от водолази на дълбочина от 18 метра, на около километър от мястото, където е скочил от наетата лодка на 27 юни. Издирването продължи няколко седмици, като в него се включиха пожарникари, карабинери и други спасителни служби. Те са използвали сонари, подводни роботи и специализирани водолази. Условията са били изключително тежки, тъй като видимостта под повърхността е била почти нулева само на няколко метра дълбочина.

Какво е станало в езерото Вико?

72-годишният министър също е била на лодката в деня на инцидента. Еуджения Рочела заяви, че за нея е приключил „период на мъчително очакване“. Тя изрази своята благодарност към всички спасителни екипи за издирването на нейния „любим Луиджи“. Кавалари и Рочела са били женени повече от 50 години и имат двама сина.

Италиански медии определиха случая като трагична смърт. Най-вероятната причина за трагедията е температурен шок. Водата в езерото Вико е студена, а в деня на инцидента температурата на въздуха е достигнала 40 градуса по Целзий. Съобщава се, че след като е скочил, мъжът е изплувал и се е оплакал, че не се чувства добре, преди да изчезне под водата.

Редактор "Екип на Петел",

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