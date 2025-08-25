Откриха тялото на турския бизнесмен, излязъл с лодка в Мраморно море

Кадър Youtube

Турските власти съобщиха, че тялото на бизнесмена Халит Юкай, чиято лодка бе намерена разбита в Мраморно море в началото на август, е било намерено тази събота на дъното на Мраморно море, съобщи днес електронното издание на в. „Хюриет дейли нюз“.

По информация на властите тялото на Юкай е намерено на дълбочина 68 метра с помощта на сонар и безпилотни подводни апарати. С откриването на тленните останки на Юкай е сложен и краят на издирвателната операция, която продължи 19 дни, съобщава БТА.

Главната прокуратура на район Мармара, в чиято юрисдикция попада районът, където е станал инцидентът, започна разследване по случая веднага след намирането на останките от лодката на Юкай. За момента в хода на разследването е установено, че следите по разбитата лодка съвпадат с тези, открити по носа на товарен кораб, за който криминалистите предполагат, че се е сблъскал с лодката на бизнесмена.

На 7 август капитанът на товарния кораб бе задържан за един ден по обвинение в "причиняване на смърт по невнимание" във връзка със случая. В показанията си той обяснил, че корабът му се е сблъскал с обект във водата, който той е помислил за разпилян дървен материал, поради което е информирал единствено собствената си фирма за инцидента, но не е подал сигнал до турската брегова охрана.

Инцидентът, при който изчезна бизнесменът Халит Юкай, собственик на корабостроителна фирма, е станал около полунощ на 4 август, след като Юкай е отплавал от пристанището в Ялова по-рано през деня.

