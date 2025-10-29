Откриха тялото на възрастен мъж в Хаджийска река в Слънчев бряг

Снимка: Булфото

Тялото на 79-годишен бургазлия е било открито в Хаджийска река, научи "Фокус".

Вчера по обяд в Районно управление - Несебър е получено съобщение за това, че във водоема в близост до паркинга на известно заведение в Слънчев бряг е открит трупа на възрастния мъж, обявен за издирване от близките си.

При извършения първоначален оглед видими не са открити следи от насилие.

Тялото е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.

Работата по случая продължава.

