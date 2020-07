Откриха в Черно море делфин албинос

Снимка: Институт по биология на Южните морета към РАН

По време на експедиция за изучаване на китоподобните в Черно и Азовско море, екип изследователи от Института по биология на Южните морета на Руската академия на науките успяха да наблюдават делфин албинос. Такива случаи са сравнително редки сред китоподобните, съобщава OFFnews.

Екземплярът с необичаен цвят принадлежи към делфините афали - вид, който става все по-рядък в Черно море.

За цялото време на експедицията екипът регистрира само две големи групи афали според пресслужбата на института, съобщава руското издание N+1.

Другите морски бозайници - муткури и обикновени делфини - са по-многобройни.

Три вида китоподобни живеят в Черно и Азовско море - муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena), обикновен делфин (Delphinus delphis) и афала (бутилконос делфин) (Tursiops truncatus). За съжаление става все по-трудно оцелява нето им поради влошаващото се екологично състояние на тези водни басейни. В такава ситуация е изключително важно редовно да се следи числеността и на трите вида. Освен всичко друго, те са добри показатели за здравето на морските екосистеми.

Схематично представяне на трите вида морски бозайници в Черно море

Тази година учени от Института по биология на Южните морета за първи път от тридесет години извършват пълно преброяване на популацията на китоподобните в Азовско и Черно море.

За оценка на числеността на делфините и муткурите, изследователите използват няколко различни метода - наблюдение на морските бозайници от палубата, регистриране с помощта на фотографска техника и запис на звуковите им сигнали с хидрофон. Това устройство позволява да се чуят „разговорите“ на делфините в радиус от два километра от кораба.

В един от последните дни на експедицията учените успяват да срещнат във водите на Националния природен парк "Тарханкутски" един много необичаен делфин - чисто бял делфин афала. За последен път друг подобен екземляр със същата аномалия, наречена пиебалдизъм, е видян в Черно море преди седем години.

Пиебалдизмът може да се прояви на малки петна с липса на пигментация или напълно депигментирана повърхност на тялото.

Българският специалист по морски бозайници Галина Мешкова отбелязва, че "най-интересното е, че подобни индивиди са наблюдавани край Русия и Украйна, но не и в нашата част от морето".

"Случаи на пиебалдизъм не са регистрирани в Южното Черноморие. Следователно има градиент в географското разпределение на пиебалдизма в черноморските делфини с максимум в североизточната зона. В повечето случаи белите петна са разположени на гръбната перка: те са малки, с неправилна форма, често почти симетрични в лявата и дясната страна. В някои случаи имаше бели петна по дорсалната страна на тялото или на опашката. Този вид оцветяване може да бъде причинено от няколко мутации или метаболитни механизми. Междувременно, честото появяване на животни с пиебалдизъм в местните популации може да се обясни с дрейф на гените, ефект на основаване и/или инбридинг. Това може да бъде доказателство за дивергенция на населението", пишат изследователите в проучването си, докладвано на Световната конференция за морски бозайници, провела се през декември 2019 г. в Барселона.

Според руските биолози албиносът делфин е млад индивид, който се движи с по-голям роднина, вероятно майка му. За съжаление, въпреки младата си възраст, необичайният делфин вече е пострадал от хората - на опашката му се забелязват дълбоки белези, характерни признаци на нараняване от корабен винт. Като цяло състоянието на младия делфин е задоволително, но изследователите се притесняват, че семейството му може да мигрира за риболов извън парка, където може да се сблъсква с много опасности.

Човешката дейност вече доведе до това, че черноморските делфини са се превърнали в рядък вид. За цялата експедиция учените само два пъти са се срещнали с големи групи от тези делфини, наброяващи около двадесет екземпляра. Това съответства с данните, събирани през годините от служители на биостанция Карадаг.

Според учените афалите водят крайбрежен начин на живот, така че по-често от другите черноморски китоподобни се сблъскват с последиците от човешката дейност - например свръхулов, замърсяване на бреговата ивица и неограничен туризъм. Всички тези фактори усложняват положението на застрашената популация и дават малък шанс за неговото възстановяване.

Справка: Geographical variation of piebaldism in Black Sea bottlenose dolphins, Elena Gladilina et al., World Marine Mammals Conference, 9-12 December 2019, Barcelona (Spain)

Източник: Ученые встретили в Черном море дельфина-альбиноса, N+1

