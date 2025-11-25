Откриха в София 25 нелегални мигранти, сред които и деца, има задържани

Снимки: МВР

МВР проведе полицейска операция за противодействие на незаконната миграция на територията на страната. Специализираната акция започва на 23 ноември със заповед за на главния секретар на МВР. Реализирана е съвместно от главните дирекции ГДБОП, ГДГП, ГДНП и СДВР, под ръководството на Софийската градска прокуратура.

В специализираната операция участват служители на ДАНС и представители на партньорски международни организации и служби - Европол, SELEC и румънската гранична полиция. В рамките на регионална оперативна целева група (OTF ITER), създадена за разследване на мрежи за контрабанда на мигранти, е обменяна информация за лица и процеси.

В хода на съвместните действия на територията на град София и град Перник са задържани 8 мъже – 4 български и 4 сирийски граждани. По време на разследването е установено, че те са действали на различни нива в престъпна група за трафик на нелегални мигранти и с цел получаване на финансова облага от незаконната дейност.

Задържането им е удължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от СГП и са приведени в следствения арест.

На 10 души общо са повдигнати обвинения, включително на още двама сирийци, за които е установена съпричастност към престъпната мрежа, съобщават от МВР.

В два наети от сирийски граждани апартаменти в София са открити 25 нелегални имигранти, сред които жени и деца – от Сирия, Иран и Ирак.

Полицейските служители са извършили 14 действия по разследването на различни адреси. Иззети са над 20 електронни устройства – телефони и лаптопи, радиостанции, флашпамети, симкарти, газов пистолет, полски регистрационни табели обявени за издирване в Шенгенската информационна система, сумата от над 50 000 евро в брой и множество документи, имащи отношение към разследваната дейност.

Разпитани са 10 свидетели.

Структурите на МВР продължават работата по досъдебното производство, водено от ГДБОП.

Резултатите от съвместната операция съобщиха на брифинг днес Кристиян Горянов, началник на отдел „Трансгранична организирана престъпност“ в ГДБОП, комисар Николай Спасов, началник на отдел от Гранична полиция, главен инспектор Аспарух Недков, началник на отдел в ГДНП и Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София.

