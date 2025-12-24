Откриха възрастен мъж, загинал при пожар тази сутрин в Благоевград

Булфото

Възрастен мъж е загинал при пожар в барака край благоевградския квартал "Струмско". Сигналът е подаден към 7.30 тази сутрин, съобщават от полицията.

На място са изпратени два екипа на пожарната служба, които бързо са успели да потушат огъня, пренесъл се от бараката и към плевня със животни. При огледа на двете постройки, в бараката е открито тялото на 79-годишен мъж. В помещението е имало и печка на твърдо гориво, като най- вероятно тя е причината за пожара.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата в Благоевград, предаде БНР.

