Откриха възрастен мъж от Вършец след близо деветчасово издирване

Снимка: Булфото

След близо деветчасово издирване възрастен мъж от Вършец е открит, след като изгубил посока по време на излет за гъби, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В неделя 79-годишният мъж излязъл от дома си около 8:00 ч. с личния си автомобил, като уведомил близките си, че отива за гъби в местността Старите лозя. След като не се прибрал, около обяд дъщеря му подала сигнал в Районното управление във Вършец.

Предприети са незабавни издирвателни действия със съдействието на служители от Монтана и Граничния полицейски участък в Чипровци.

В операцията са участвали около 15 служители, използвани са дрон и следово куче.

По-късно автомобилът бил открит заключен в местността Старите лозя, а издирването продължило. Впоследствие, след преглед на камери, колата е засечена в движение.

Около 21:30 ч. автомобилът е установен в района на село Долна Бела речка, като зад волана бил издирваният мъж. Той обяснил, че е изгубил ориентация по време на шофиране. Мъжът е предаден на близките си в добро здравословно състояние.

От ОДМВР в Монтана казаха за БТА, че в последно време в региона не е имало аналогичен случай, при който да се налага подобно издирване.

Редактор "Екип на Петел",

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