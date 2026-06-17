Откриха водомери без пломби на Баба Алино

Кадър КУБ

Серия писма между институции по случая "Баба Алино" публикува днес варненският областен управител Марио Смърков. От тях стана виден любопитният факт, че при проверка на една от къщичките в комплекса Басейнова дирекция се натъкнала на 4 водомера без пломби на ВиК. Те били към отделните апартаменти в сградата. Живущ човек обяснил, че пари за консумация на вода плащал на собственика на комплекса, но не могъл да представи фактура или друг документ, предаде Сега.

Всичко това не е изненада, тъй като още преди десетина дни институциите обявиха, че осигуряването на вода в селището е било незаконно. В един от днешните документи РЗИ казва, че водата от едното водохващане отговаряла на условията за пиене. За другото - няма как да се каже, тъй като било технически невъзможно да се вземат проби. РЗИ твърди, че не били съгласувани задължителните в случая санитарни зони.

От кореспонденцията между институциите става ясно още, че РДНСК проверява изграждането на трафопостове в т.нар. незаконен град.

Редактор "Екип на Петел",

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