Откриха яйце на динозавър на 70 милиона години

Палеонтолози от Аржентина откриха изключително рядко и съвършено запазено яйце на динозавър, датирано отпреди около 70 милиона години. Находката е направена в района на Патагония и се оценява като едно от най-добре съхранените открития от края на Креда.

По думите на изследователите, яйцето е с почти напълно запазена черупка, а структурата му подсказва, че вътрешността може да съдържа следи от ембрионална тъкан. „Това беше пълна изненада”, казват експертите, цитирани от Нова ТВ.

Намирането на яйце на потенциално месояден динозавър в такова състояние е изключителна рядкост.

Учените посочват, че подобни открития предоставят много ценна информация за репродуктивното поведение и биологията на динозаврите.

