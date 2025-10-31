Откриха засипани дерета и незаконно застроени речни корита по цялото крайбрежие

кадър: Гугъл мапс

По цялото Черноморие са направени заснемане и кадастрална проверка за непочистени и застроени дерета и корита на реки. Това заяви в Созопол министърът на околната среда и водите Манол Генов. При проверките стартирали веднага след наводнението в курорта Елените са установени много проблеми, свързани с натрупани сметища, облесени диги и корекции на реки.

Министър Генов отново заяви, че за строителството върху коритото на река в курорта Елените, в екоинспекцията в Бургас, както и в министерството не са открити никакви документи.

"Няма нито едно съгласуване на тези проекти. Има няколко отказа на Басейнова дирекция във времето, има едно сезиране на Прокуратурата от страна на Басейнова дирекция - Варна. Прокурорската преписка е била прекратена, сигнализирано е министерството по онова време, след срока, в който са имали за обжалване не е обжалвано тогава решението", коментира Генов.

Какво са установили при проверки по Черноморието от Басейнова дирекция, обясни директорът на БДЧР Явор Димитров:

"Най-леките от тези проблеми са засипване на водни обекти със строителни и битови отпадъци. Това е преодолимо, ще бъдат издадени предписания, но се натъкваме и на инфраструктурни решения, които са обезпокоителни. Защото покриването на водни обекти е допустимо по закон, но то е извършвано с неясно за нас оразмеряване и ние не можем да преценим дали тези корекции на водни обекти биха удържали високи води в бъдеще. Освен това се наблюдават по реките облесени диги, нарушение на целостта на дигите.

В основните участъци в районите със значителен потенциален риск от наводнения са обиколени вече - по Северното и Южното Черноморие. Мога да дам пример със Свети Влас, където е характерен планинския релеф и водосборите са големи, с голям наклон, формира се бърз повърхностен отток, при навлизане в деретата в урбанизираните територии,всички водни обекти там са коригинари, вкарани са в тръби“, обясни директорът на институцията Явор Димитров, предаде БНР.

Проверките по Черноморското крайбрежие продължават, каза Явор Димитров.

