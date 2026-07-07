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Откриха застреляна в Киев сочената за организатор на атентата в Монако

07.07.2026 / 11:13 1

Кадър Интерпол

Тялото на жена, заподозряна в организиране на скорошните експлозии в Моноко, е намерено мъртво близо до Киев. Смята се, че тялото на Анастасия Березовска е било намерено около 23:00 часа снощи, цитира Експрес

Според източници 39-годишната жена от Украйна е била простреляна, съобщава украинският вестник „Правда“. Задържани са и двама заподозрени, настоящ служител от Главното разузнавателно управление и бивш служител на реда. Березовска беше посочена в червена бюлетина на Интерпол в петък, с която се иска арестуването ѝ по обвинения в опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място с престъпно намерение и престъпен сговор.

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Серж (преди 16 минути)
Рейтинг: 244184 | Одобрение: 49514
А тя какво е очаквала? Да я наградят ли? Колко трябва да си тъп за да поемеш "мокра" поръчка и да си мислиш, че ще се измъкнеш сух от водата...

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