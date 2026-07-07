Откриха застреляна в Киев сочената за организатор на атентата в Монако

Кадър Интерпол

Тялото на жена, заподозряна в организиране на скорошните експлозии в Моноко, е намерено мъртво близо до Киев. Смята се, че тялото на Анастасия Березовска е било намерено около 23:00 часа снощи, цитира Експрес

Според източници 39-годишната жена от Украйна е била простреляна, съобщава украинският вестник „Правда“. Задържани са и двама заподозрени, настоящ служител от Главното разузнавателно управление и бивш служител на реда. Березовска беше посочена в червена бюлетина на Интерпол в петък, с която се иска арестуването ѝ по обвинения в опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място с престъпно намерение и престъпен сговор.

Редактор "Екип на Петел",

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